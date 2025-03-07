Kleopatra'nın doğduğu kent İskenderiye çöküyor: 20 yılda 280 bina çöktü

Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın doğum yeri olarak ve ünlü kütüphanesiyle bilinen 2 bin 300 yıllık liman kenti İskenderiye’de son 20 yılda 280 bina kıyı erozyonu nedeniyle çöktü.

Fotoğraf: World Atlas

Euronews’ün aktardığına göre bilim insanları, Mısır’ın tarihi kenti İskenderiye’nin yükselen deniz seviyeleri nedeniyle çöktüğünü tespit etti.

‘Earth’s Future’ adlı bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmaya göre son 10 yılda kentin sahil şeridindeki binaların çökme oranı 40 kat arttı.

Makaleye göre gelecekte 7 bin bina daha çökme riski altında.

Sadece 2014 ila 2020’de 86’sı tamamen 201 bina da kısmen çöktü. 85 kişiyse hayatını kaybetti.

Araştırmanın ortak yazarlarından Güney Kaliforniya Üniversitesi Viterbi Mühendislik Okulu’nda su bilimcisi Essam Heggy, “Tarihi kıyı şehirlerinin kademeli olarak ortadan kaybolduğuna tanık oluyoruz ve İskenderiye alarm veriyor” dedi.

Deniz seviyesinin yükselmesi ve bunun sonucunda şehrin altındaki zemine deniz suyunun sızmasıyla binalar yıkılıyor.

Kent zeminine sızan tuzlu su iç kesimlere doğru ilerledikçe, binaların ve diğer altyapıların altındaki yeraltı suyu seviyelerini artırıyor ve toprağı aşındırıyor.

Ayrıca, tuzlu su bina temellerinin çelik takviyelerini aşındırarak yapıları zayıflatıyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre ortalama küresel deniz seviyeleri 1880’den beri 20 ila 23 santimetre, 1993’ten beriyse 10 santimetre yükseldi.