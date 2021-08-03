KKTC’de aşısızlara PCR testi ücretli olacak, devlet dairelerine girişte test zorunlu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) aşı olmayan vatandaşların PCR testi için ücret ödeyeceği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplanan bakanlar kurulu sonrası alınan kararları açıkladı.

AA’nın aktardığına göre Saner, vaka sayılarının düşüşe geçtiğini, dün 80’i yerel 94 vaka olduğunu anlattı.

172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa ise çift doz aşı yapıldığını belirten Saner, 15 gün içinde ikinci dozların tamamlanmasıyla toplam 217 bin KKTC vatandaşının çift doz aşılanmış olacağını dile getirdi.

Saner, aşılı kişilerin kapalı alanlara, özellikle devlet dairelerine girişlerin herhangi bir işleme tabi tutulmadan serbest olacağını, aşısız vatandaşlardan ise devlet dairelerine girebilmek için üç günlük PCR veya antijen testi isteneceğini kaydetti.

Aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını açıklayan Saner, yapılacak aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Günlük ortalama 10-15 bin olan test sayılarının geçen hafta itibariyle 25 bine çıktığını ifade eden Saner, Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 70, yoğun bakımda ise altı hasta bulunduğunu dile getirdi.

Ellerinde 45 bin Sinovac aşısı bulunduğuna işaret eden Saner, 45 bin dozun 35 binlik kısmının ikinci doz aşı olarak kullanılacağını aktardı.

Türkiye’ye destek kampanyası

Saner, Türkiye’deki yangınlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek ana vatan Türkiye’nin yanında olduklarını söyledi. Felaketzedelere destek için kampanya başlatılması konusunda da bakanlar kurulunda karar alındığını bildiren Saner, elde edilecek birikimlerle Türkiye’de sıkıntı yaşayan, felakete uğrayan vatandaşların yaraları sarılırken KKTC’nin de katkıda bulunmasını hedeflediklerini vurguladı.