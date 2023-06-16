Diken

Yaramazlara biraz batar!

KKM’de rekor: Haziranda 150 milyar TL kur farkı ödenebilir

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle haziranda kur korumalı mevduat ödemeleri için bütçe ve Merkez Bankası’ndan toplamda 150 milyar liraya yakın para çıkacak.

Fotoğraf: AA

Seçim sonrası ilk haftada yükselişe geçen döviz kurları, ikinci hafta sert bir şekilde fırladı. Üçüncü hafta kurlar sakinledi ancak oynaklık devam ediyor.


Döviz kurları kamuda kur korumalı mevduatın maliyetini artırıyor. Çünkü bu hesaplarda kur farkı ödemeleri, Hazine ve Merkez Bankası tarafından yapılıyor.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, ”Kur korumalı mevduat için bütçeden yapılan ödeme haziranla birlikte inanılmaz bir tırmanış gösterecek” dedi.

Aktaş’ın hesabında göre haziranda yalnızca bütçeden yapılması gerekecek kur farkı ödemesi 70-75 milyar liraya ulaşabilir. Aktaş, yine aynı ayda kur farkı yüzünden Merkez Bankası’na da 75- 80 milyar lira arasında bir yük bineceğini hesapladı. Aktaş, kur farkı olarak bütçeden geçen yılın mart ayından bu yılın mayısına kadar olan 17 ayda toplam 97 milyar lira ödendiğini hatırlatarak ‘yük’ün büyüklüğüne dikkat çekti.

SON HABERLER

Erdoğan, Sisi’yi Türkiye’ye davet etmiş

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

SPK, dört şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sekiz şirketin toplam 2 milyar 509 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, dört şirketin toplam 575 milyon 335 bin 775,04 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.