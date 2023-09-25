KKM’de asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Asgari faiz, politika faizine eşitti.

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Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden birisi de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor. Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünün 181,5 milyar lira olduğunu bildirmişti.

Eski yönetim, özellike seçime doğru döviz ihtiyacının artmasıyla yatırımcıların KKM’ye yönelmesi için teşvik, bununla ilgili üst üste düzenlemeler getirmişti. Mart ayının sonunda da KKM’de azami faiz sınırı kaldırılmıştı. Asgari faiz oranı politika faizine, üst sınırıysa bankalar kendilerini belirleyecekti.

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Yeni ekonomi yönetimiyse son dönemde KKM varlıklarının azaltılması için girişimlerde bulunuyor, TL mevduatı destekliyor.

AA’nın aktardığına göre Merkez Bankası şimdi de KKM hesaplarındaki asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Politika faizi seçimden beri yükseltildiği için KKM hesaplarındaki faiz oranları da yükseliyordu.