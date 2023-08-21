KKM kararı sonrası borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,89 azalışla 7.446,35 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,94 puan azalışla ve yüzde 0,89 değer kaybederek 7.446,35 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,21 ve holding endeksi yüzde 0,82 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31’le spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliğleriyle Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Analistler, söz konusu kararların orta-uzun vadede yeni ekonomi politikalarını desteklemesinin beklendiğini ve yurt dışı portföy akımlarını destekleyebileceğini; buna karşın piyasalarda da oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.