Öğrenci yürüyüşüne polis müdahalesi: BirGün muhabiri dahil 22 gözaltı

Ankara Kızılay’da “Geleceğimiz için yürüyoruz” çağrısıyla bir araya gelen üniversitelilerin yürüyüşüne polis müdahale etti. BirGün Muhabiri Havva Gümüşkaya dahil 22 kişi gözaltına alındı

Konur Sokak’taki yürüyüşe Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nden öğrenciler katıldı.

BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya, yürüyüşün haber takibini yaptığı sırada gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) bildirdiğine göre Gümüşkaya’yla birlikte gözaltına alınanların toplam sayısı 22.

Sosyal medyadaki görüntülerdeyse bazı eylemcilerin sürüklenerek gözaltına alındığı görüldü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal öğrencilere destek olmak için Konur Sokak’a gitti. Tanal, İnsan hakları anıtının önünde oturma eylemi yapmak istedi, ancak sivil giyimli bir yetkiliyle konuşmaları sırasında çıkan arbedede Tanal ve yetkili yere düştü.

