Kızıl geyik avı ihalesinde ikinci kez durdurma kararı

Bolu’da 15 kızıl geyiğin öldürülmesini kapsayan av ihalesinin iptali için davada ikinci ara karar da hayvanlar lehine çıktı.

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Türkiye Vegan Derneği’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı 19 Ekim’de açtığı davada mahkeme, avın gerekliliğine ilişkin bakanlığın sunduğu belge ve açıklamaları yetersiz buldu.

Bakanlığın kızıl geyiklerin ‘zararlı‘ olduğu ve av faaliyetlerinin ‘koruyucu veteriner hekimlik uygulaması‘ olarak değerlendirilmesi gerektiği iddialarının öne sürüldüğü raporlara karşı dernek mahkemeye sunduğu savunmada şu noktalara dikkat çekti: “Dava konusu avın sürdürülmesinin istendiği bölgedeki kızıl geyiklerin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde neden zararlı sayılması gerektiğini, bu bölge özelinde kaç kızıl geyiğin belirtilen kriterler uyarınca zararlı olduğunu, bu kriterlerin yerine gelmesine dayanak gösterilebilecek bilimsel araştırma ve incelemeleri açıklayamamış, bu konuda veri sunamamıştır. Kızıl geyiklerin avlanmasına gerekçe olarak olası salgın hastalıklar gösterilmek istenmiş, ancak herhangi bir kızıl geyikte salgın hastalık tespit edildiğine veya salgın hastalığa yönelik bir emareye dair hiçbir açıklama yapılmamıştır.”

Dernek, Bolu İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını sosyal medya adreslerinden duyurarak “Bir an önce iptal edilmesi için çağrımızı yineliyoruz. Av ihalesi iptal edildiği takdirde, 28 Şubat 2022 tarihine kadar avı planlanan tüm bireyler, av baskısından ve av katliamından kurtulmuş olacak” dedi.

2021-2022 av sezonunda Bolu’ya ek olarak Eskişehir başta olmak üzere, Bilecik, Ankara, Kütahya, Kastamonu, Çorum, Denizli, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş’ta da kızıl geyiklerin yaşam hakkı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından en az 9 bin 300-37 bin 700 lira arasında satışa çıkarılıyor.