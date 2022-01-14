Kız öğrencilere, ‘Bacaklarınızı kapayın’ diyen bakana tepki yağdı

Güney Afrika’nın dokuz idari yönetim biriminden birinin sağlık bakanı kız öğrencilere, ‘bacaklarını kapatmaları’nı söyleyince büyük tepki çekti.

Fotoğraf: BBC

Limpopo ilinin sağlık bakanı Phophi Ramathuba, önceki gün, akademik yılın ilk günü olması nedeniyle Sekgakgapeng kasabasındaki Gwenane Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyareti sırasında, “Kız çocuğuna şunu söylemeliyim. Kitaplarınızı açın, bacaklarınızı kapayın. Bacaklarınızı açmayın, kitaplarınızı açın. Çok teşkkür ederim” dedi.

Ramathuba, genç kızların yaşı büyük erkekler tarafından pahalı hediyelerle kandırıldığını da sözlerine ekledi.

Ramathuba’nın bu sözleri, ‘kız öğrencilerde hamilelik oranını düşürmeye dair çalışmalar kapsamında’ söylediği belirtildi.

Konuşmanın kaydı sosyal medyada paylaşılınca ortalık karıştı. Bakan, sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu. Bir kullanıcı, “Bu çocuklarla istismar ve seks konusunda bilinç oluşturmak için konuşurken kullanılacak doğru yöntem değil” yazdı.

Muhalefetteki siyasetçilerden Siviwe Gwarube, kullanılan ifadeleri ‘ciddi anlamda sorunlu’ olarak niteledi ve şu ifadeleri kullandı: “Bu, kız öğrencilerle anlamlı bir konuşma yapmak için güzel bir fırsattı ama siz onlara baskı uygulama, onları itham etme yolunu seçtiniz.”

Kullanılan ifadeler ve üslubun tamamıyla uygunsuz olduğunu vurgulayan çok sayıda kişi, ayrıca, sadece kız öğrencilere yönelik olmasının da ayrı bir sorun olduğunun, ayrımcılık yapıldığının atını çizdi. Çok sayıda kullanıcı, bakanın öğrencilerle bu şekilde konuşma hakkı olmadığının altını çizdi.

Ramathuba, sözlerinin sadece kız öğrencilere değil erkek öğrencilere de yönelik olduğunu, onlara da mesaj vermek istediğini savundu. Sözlerinin saptırıldığını iddia ederek, “Erkek öğrencilere kızlarla birlikte olmak yerine eğitimlerine odaklanmalarını söyledim” dedi ve Limpopo’daki çok sayıda seçmenin söyledikleri nedeniyle memnun olduğunu belirtti.

Hükümetin istatistiklere göre 2020’de, ülkede, 17 yaşın altında 33 bin 400 kız çocuğu doğum yaptı.