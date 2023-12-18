Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı: Cesedi üç ay sonra bulundu

İstanbul’da üç ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kaybolan İran uyruklu Jaber Sabokbar’ın cesedi bulundu.
AA’nın haberine göre dün akşam saatlerinde, Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı.
Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokbar’a ait olduğu belirlendi.
Cesedin 26 Eylül’de Bebek sahilinde denize düşen kız arkadaşı Sogand T.G’yi kurtarmak için denize atlayıp kaybolan Sabokbar’a ait olduğu öğrenildi.
Sabokbar’ın kız arkadaşı çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı.