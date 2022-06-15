Kıyılarda katran ve plastik karıştı, ortaya yeni bir kirlilik türü çıktı

Denizlerdeki katran ve mikroplastik karışımı yeni kirlilik biçiminin adı kondu.

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Kanarya Adaları olarak da bilinen İspanya’ya bağlı Tenerife Adaları’nın kıyılarını tarayan araştırmacılar, bir süre önce Playa Grande plajındaki köpüklü sularında, minik mikroplastiklerin yapışmış olduğu katran kümelerine rastladılar. Bunun bilinen plastik kirliliğinden farklı olduğunu kısa sürede anladılar.

Tenerife’deki La Laguna Üniversitesi’nden profesörlerinden Javier Hernández Borges, bu kirlilik türüne ‘plastik’ ve ‘tar’ (katran) kelimelerinin birleştirerek ‘plastitar’ adını verdi.

Nasıl oluşuyor?

Profesör Borges, “Plastik kirliliği artık mikroplastiklerle veya denizdeki bir şişeyle sınırlı değil” diyor ve ‘plastitar’ın nasıl oluştuğunu açıklıyor: “Okyanusa dökülen petrol kalıntıları buharlaşıyor ve kayalık kıyılara tutunuyor. Oluşan bu katran topları bir tür ‘hamur’ gibi denize atılan ya da karadan gelen her türlü plastik, naylon, polyesterle kaynaşıp zamanla sertleşiyor ve ortaya ‘plastitar’ çıkıyor.“

Araştırmacılar, El Hierro ve Lanzarote de dahil olmak üzere Kanarya Adaları’ndaki birkaç adanın kıyı şeridinde ‘plastitar’ buldular.

Durumun petrol tankerlerinin nakliye rotası üzerinde olan Kanarya Adaları’nın konumuyla ilgili olabileceğini düşünen araştırmacılar, plastitar’ın dünya çapında var olma ihtimalinin hiç az olmadığını belirtiyorlar.