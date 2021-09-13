Kısıtlamaların tamamen kaldırıldığı Danimarka’da 50 bin kişilik konser

Bütün Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran Danimarka’da 50 bin kişilik konser düzenlendi. Başkent Kopenhag’da düzenlenen The Mindsof 99 konseri, salgının başlamasından bu yana Avrupa’da ilk olma özelliği taşıyor.

Tonight, when 50,000 people knelt for @TheMindsOf99 at the first stadion concert in the EU for almost 2 years, I think I had a feeling of what it means to be religous🙏🏻😍 pic.twitter.com/VBqje9qsNn — Filip K. Knop (@Filip_Knop) September 11, 2021

Danimarka’da tüm nüfusun yüzde 73’ünü aşan yüksek aşılama oranı, ülkenin 548 gün sonra tüm yerel Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden biri olmasını sağlamıştı.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, ağustos ayı sonlarında tüm kısıtlamaların kaldırılması yönünde görüş bildirmişti. Yetkililer yüksek aşılama oranlarıyla birlikte tedbirlerin ölümleri durdurması sonrası hastalığın ‘artık toplum için kritik bir tehdit olmadığını’ ilan etmişti.

The Mindsof 99’un konserinin kısıtlamaların kaldırılışının hemen ertesi gününe denk gelmesi ise tamamen şans eseri. Grubun bir buçuk sene önce yapmayı planladığı konser, pandemi nedeniyle ertelenmişti. Danimarka dışında pek tanınmayan post-punk grubunun bütün biletleri satılmıştı.

Konsere katılanların çoğu bunun ülke için yeni bir başlangıç olacağını düşünüyor.

Kathrine Krone, arkadaşı Andrea Bang ile konser sırasındayken, “Çok mutluyum. İçeride sevinçten nasıl ağlayacağımızı konuşuyorduk. Çünkü bu eski günlerin geri dönüşü gibi” dedi.