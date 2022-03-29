Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan’da bitiyor

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Nisan’da sona eriyor.

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Kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlamıştı. Takmayanlara 885 lira ceza uygulanıyordu.

Kış lastiği özel araçlarda zorunlu değil ancak soğuk havalarda can ve mal güvenliği açısından bir gereklilik.

Lastik ve değiştirme ücretleri

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Boran piyasadaki lastik ve değiştirme ücretlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

*Türkiye’de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki yaz lastikleri 700 lira ila 1200 lira.

*Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 100-150 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 125-175 lira aralığında.

*Lastik oteli bedeliyse dört lastik için ortalama 100 lira.

*Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 200-300 lira.