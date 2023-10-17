Kış kapıda: Evsiz depremzedeye 400 bin lira moloz masrafı

7,7 ve 7,6 büyüklüğünde çifte depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta vatandaşların birçoğu kışa çadırda giriyor. ‘Şanslı’ olarak nitelendirilen bazıları da konteyner kentlerde. Ama sağanak yağışlara konteynerler da dayanmıyor.

Çözüm kalıcı konut. Depremin dokuzuncu ayına girildi hala kalıcı konutlarda dişe dokunur bir ilerleme kaydedilemedi. Kendi imkanlarıyla evini yapmak isteyen depremzedelerse moloz engeliyle karşı karşıya.

Fotoğraf: AA (Temsili)

İHA‘nın haberine göre Edip Bağcı ve ailesi depremde ağır hasar alan ve hafriyat şirketi tarafından yıkılan evinin yerine yenisini yaptırmak istedi. Ama yıkımdan sonra temel, bodrum kat ve molozla karşı karşıya kaldı. Yıkım firması molozu kaldırmak için depremzededen 400 bin TL istedi.

Bağcı isyan etti: “Yerinde dönüşüme başvurdum ve onaylandı. Hafriyat şirketi molozları kaldırmadığı için süreci ilerletemiyorum. Belediyeye, kaymakamlığa her yere başvurdum ama geri dönüş alamadım. Molozlar kaldırılmış olsaydı, ben bu parayla evin temelini yapabilirdim. Deprem sonucu bir sürü kaybımız var. Molozları kaldırmak için o kadar para veremiyorum.”