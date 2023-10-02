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Yaramazlara biraz batar!

Hatay kışa hazırlıksız: Konteyner evleri ve devlet hastanesini su bastı

Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerin üstünden sekiz ay geçti ama depremzedeler hala ‘kalıcı konut’a ulaşamadı.

Hatay’da depremzedeler kışa hazırlıksız giriyor. Kentte sağanak yağışlar nedeniyle konteyner evler ve devlet hastanesi sular altında kaldı.


Fotoğraf: Hatay Deprem Birliği

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem meydana gelmişti. 11 ili vuran depremlerden en çok Hatay etkilenmişti. Kent 20 Şubat’ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle daha sarsılmış, hasarlı binalar da yıkılmıştı.

Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan sağanak yağışlar Hatay’ı da vurdu. Konteyner evler su içinde kaldı.

Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mehmet Harputluoğlu, ‘su baskını neticesinde konteynerda yaşayan bir vatandaşımızın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini’ duyurdu.

Devlet hastanesi de sular altında kaldı.

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