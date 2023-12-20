Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kış geldi: En uzun geceyi yaşayacağız

Kuzey Yarım Küre’de yılın en uzun gecesi, aynı zamanda kış mevsiminin de başlangıcı kabul ediliyor.

Fotoğraf: Pixabay

Dünya, güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gün dönümü bazı yıllar 21 Aralık’a, bazı yıllarsa 22 Aralık’a denk geliyor.


Kış gün dönümü kabul edilen 21 Aralık’ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım küredeyse kısalmaya başlıyor.

Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.

Diğer gün dönümleriyse şöyle:

21 Mart (İlkbahar Ekinoksu): Gece ve gündüz eşit olur, bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (Sonbahar Ekinoksu): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımküredeyse bahara geçiş olur.

Görsel: AA

SON HABERLER

Vergi mevzuatında reform sinyali

Şimşek, vergi mevzuatında reform gerektiğini belirtti: “Temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirinin yeterli düzeyde olmaması.”

Eczacılar: İlaç yokluğu dayanılmaz hale geldi

İlaç fiyatlamasında kullanılan avro kuruna yüzde 25 zam yapan düzenlemenin yayınlandıktan 9 gün sonra yürürlüğe girmesi, yeni bir krize yol açtı. Eczaneler ilaç tedarik edemiyor. Eczacılar, “Hastalar ilaca ulaşamıyor!” diyerek Sağlık Bakanlığı’ndan acil önlem almasını istedi.