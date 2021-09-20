Kırklareli’nde köy muhtarına bir köpeği öldürdüğü gerekçesiyle soruşturma

Kırklareli Valiliği, bir muhtara, bir köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Dereköy köyünde besicilik yapan Umut Aluş, jandarmaya küçükbaş hayvanlarını Domuz Bayırı mevkisinde otlattığı sırada, köy muhtarı R.K’nin av tüfeğiyle sürülerin arasındaki köpeğini öldürdüğü ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yaptı. Aluş, köy muhtarından şikayetçi oldu.

AA’ya konuşan Aluş, köy muhtarı R.K’nin sürülerinin yanında gezen ‘Lessi’ adını verdiği yedi yavrusu bulunan köpeğini öldürdüğünü söyledi.

Muhtarın koyunlarına doğru da ateş ettiğini, kendisine de silah çektiğini ileri süren Aluş, “Husumetimiz yok ama neden yaptığını bilmiyorum. Köpeğimin yavruları vardı, şimdi yavrular annesiz kaldı” diye konuştu.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen de durum karşısında çok üzüldüğünü, yetkililerin söz konusu muhtar hakkında gerekli işlemleri yapacağına inandıklarını söyledi.

Köy muhtarı R.K. ise köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürerek, olay hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını savundu.

Kırklareli Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, köy muhtarı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Konu hakkında ivedilikle gerekli incelemeler başlatılmış olup, ilgili muhtar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesi kullanıldı.