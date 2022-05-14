Kırkambar’dan saha gözlemi: Gençler tarımın önemini anlıyor

Bugün 14 Mayıs Dünya Tarım Günü. ‘Kırsal miras’a sahip çıkmak üzere Antalya’da başlatılan Kırkambar Projesi’nin koordinatörü Dr. Selda Baybo, sahadan gözlemlerini aktarıyor.

Selda Baybo Pekmez yapan kadınlarla Geçit Köyü’nde…

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu 14 Mayıs 1984 tarihinde kuruldu. O günden beri, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üye ülkelerde 14 Mayıs Dünya Tarım Günü olarak kutlanıyor.

Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA) tarafından yürütülen Kırkambar Projesi, geleneksel tahıl ambarlarını belgeleyip kayda geçirmek üzere geçen sene başladı, önümüzdeki ay tamamlanacak. Tarımın önemli bir parçası olduğu bu ‘kırsal miras‘ı koruma projesini tasarlayan ve yürüten ANKA Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Selda Baybo “İnsanoğlunun toprakla ve üretimle kurduğu bağların zayıflamasına dikkat çekmek istiyoruz” diyor.

Bereketin simgesiydi

Proje adını bolluk ve bereketin simgesinden alıyor: “Köylerde tahıl üretimi yapan çiftçiler, ihtiyaç sahibi evlere ambarından tahıl götürür, buna kırkambar imecesi denirdi. O yüzden bu adı seçtik.”

Kırkambar kapsamında Antalya Elmalı’daki 60 mahallede bulunan 1658 tahıl ambarı ve 63’ü yıkık 79 arı sereni tespit edilmiş, kayıt altına alınmış. Baybo, şimdi tarımsal üretim alanındaki değişim nedeniyle atıl kalan bu ambarların yeniden gün yüzüne çıktığını ve öneminin gençler tarafından da anlaşıldığını söylüyor.

Dr. Baybo bölgedeki gençlerin tarımın ekonomik getirisinin farkında olduğunu anlatıyor: “Çoğu lise ve üniversite bitirmiş pek çok gençle tanıştık. Onlar yeni ve farklı yöntemlerle başka türlü bir tarım anlayışının mümkün olduğunu söyleseler de içinde bulundukları ekonomik koşulların kendilerine seracılık dışında çıkar yol bırakmadığından yakınıyorlar. Kişisel gözlemim seracılık bu hızla yayılmaya devam ederse yer altı su rezervlerimizi bütünüyle kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız.”