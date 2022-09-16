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Yaramazlara biraz batar!

Kırgızistan-Tacikistan çatışmasında 24 ölü


Kırgızistan’la Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişinin öldüğü bildirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi.


Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma bu sabah başlamıştı. Taraflar, birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamış, ateşkes konusunda yerel saat 16.00 itibarıyla anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

90 yaralı

Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi yaralanmıştı. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021’den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan’la gümrük kapılarını kapatmıştı.

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