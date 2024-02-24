‘Kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması kalkacak’ sinyali

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranlarına getirilen yüzde 25 sınırlamasının temmuzdan sonra uzatılmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamayınca iki yıl önce kiralara yüzde 25 sınırı getirilmişti.

Bir yıl uzatılan söz konusu bu uygulama Temmuz 2024’te sona eriyor. İktidarın benzer bir uzatma adımı atıp atmayacağı merak ediliyordu.

TV100 yayınına katılan Bakan Tunç, sınırlamanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

“Maliye bakanımızın özellikle enflasyonla ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.”

Tunç, bu söylediklerinin tahmin olduğunu da sözlerine ekledi.