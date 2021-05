ATA SELÇUK

Son 50 yıldır dünya gündeminde yer alan ‘yoksulluk’, ‘açlık’, ‘eğitimsizlik’, ‘işsizlik’, ‘toplumsal cinsiyet ayrımı’, ‘çevre kirliliği’, ‘küresel ısınma’ ve ‘iklim değişikliği’ gibi büyük sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından çok sayıda toplantı, forum ve zirve gerçekleştirildi, her birinin ardından pek çok rapor ve eylem planı yayınlandı.

Bu doğrultuda atılan en önemli adım 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilerek hayata geçirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’dır. 2016-2030 dönemini kapsayan, 15 yıl boyunca tüm dünyada insanların refah içinde yaşaması için ‘Kimseyi Geride Bırakma!..’ (Leave No One Behind!..) ana sloganıyla 17 ana amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef belirlendi.

‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ (SKA) yukarıda belirttiğim küresel sorunları ortadan kaldırmak, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi desteklemek, barışçı ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek, sosyal içerme ve çevresel korumayı sağlamak amacıyla üye devletler tarafından kabul edilen kapsamlı bir eylem planıdır.

İlk yayınlandığında, sekiz adet hedefi barındıran ‘Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni henüz aklımızda tutamamışken, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın sayısını çok bulmuştum. Okuyup anladıkça tüm liderlerin program olarak benimseyebilecekleri nitelikte ve kapsamda olduğunu gördüm. Burada liderlerden kastım sadece devlet lideri ya da parti lideri değil elbette, bir organizasyona liderlik eden herkes…

Başarılı olabilmek için hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının görev dağılımı yapmaları ve eş güdüm içerisinde çalışmaları son derece önemli. 17 amaç ve beraberindeki 169 hedefin tamamı için her bir kurumun aynı anda çalışması güçlerin boşa harcanmasına ve başarısızlığa sebep olabilir. Ayrıca amaçların tamamı kurumların kendi faaliyet alanları ile ilgili olmayabilir. Bu nedenle mikro ölçekte her kurum kendi alanı ile ilgili amaçlara odaklanmalı ve ortaya konan tüm çabalar adeta bir ‘puzzle’ın parçaları gibi birleştirilmelidir.

Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları bir arada barındıran bütünsel bir yaklaşım olduğunu daha önce vurgulamıştım. Bu perspektiften baktığımızda ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın söz konusu bileşenler bazında dağılımı ise aşağıdaki gibidir. Yaşanabilir bir gelecek için neredeyse hiçbir boşluğa meydan vermeyen SKA’nın bölünerek yönetilmesinin önemi bir kez daha açık olarak görülmektedir.

Dünyanın bugünkü sürdürülebilirlik performanına, bir önceki, ‘Net sıfır emisyon!.. Yeter mi?‘ başlıklı yazımda verdiğim istatistiklerle baktığımızda pek çok kişiyi, toplumu geride bıraktığımız acı bir gerçek. Son beş yılda yapılan çalışmalar olumlu meyvelerini yeni vermeye başlamışken maalesef içinde bulunduğumuz pandemi ortamı pek çok başlıkta bizi hedeflerden uzaklaştırdı.

‘Kimseyi geride bırakmamamız’ için çocuklarımızın ve gelecek nesillerin daha iyi bir dünyada ve barış içinde bir arada yaşamasının tek anahtarı niteliğinde olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı içselleştirmemiz, umutla ve azimle hep birlikte çalışmamız büyük önem taşıyor.

SKA ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler için:

https://sdgs.un.org/goals

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

SKA ile ilgili 2020 ilerleme raporu için:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-report/