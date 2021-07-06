Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere ‘fotoğrafsız’ kimlikle gidilemeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık fotoğrafsız kimlikle gidilemeyecek.

AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesiyle Türkiye’den sadece kimlik belgesiyle yapılan seyahatlerde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun, ‘fotoğraflı’ kimlik kartı şartı aranmaya başlandı.

‘Seyahat Belgesi Olarak Kullanılan TC Kimlik Kartları‘ konulu genelgede, Türkiye’den KKTC ile ikili anlaşmaların imzalandığı Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan’a, uluslararası mevzuatın öngördüğü Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun kimlik kartları ile giriş-çıkış yapılabildiği hatırlatıldı.

Son dönemde söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen 15 yaş altı kişilerin sayısında artış olduğuna dikkat çekilen genelgede, bu yaş grubuna ait fotoğrafsız kimlik kartlarının ICAO standartlarına göre seyahat belgesi olarak geçerli olmadığı ve yolcuların mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

Moldova ve Ukrayna’ya çıkış yapılamayacak

Mağduriyetleri önlemek amacıyla 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için fotoğraf zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, “Moldova ve Ukrayna’ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır” dendi.