Kimliği belirsiz kişinin taşla saldırdığı 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde evlerine giren kimliği belirsiz kişinin taşla saldırdığı iddia edilen 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu hayatını kaybetti, beş yaşındaki kardeşiyse yaralandı.
15 Temmuz Mahallesi 1487’nci Sokak’taki bir evde yaralı olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S’nin hayatını kaybettiği, beş yaşındaki kardeşi A.S’nin de başı ve gözünden yaralandığı tespit edildi.
A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
M.S’nin cenazesiyse incelemeden sonra özel bir hastanenin morguna gönderildi.
Olayın ardından fenalaşan anne G.S, polise evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girdiğini ve çocuklarına taşla saldırdığını söyledi.
Şüpheli Zekeriya A. polis tarafından yakalandı.
Zanlı ifadesinde, ölen M.S’nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için gittiğini ve istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini iddia etti.