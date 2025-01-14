Kimliği belirsiz kişinin taşla saldırdığı 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti

Kırklareli’nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan biri beş yaşında çocuk olmak üzere dört kişi hastaneye kaldırıldı. Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda beş yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki üç kişi havuza girdi. Çocuk ve üç kişi, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve […]