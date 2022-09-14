Kim bu Kim Jong-un’un yanındaki kadın?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un (38), aylardır yakın çevresinde görülen ancak kimliği açıklanmayan kadın merak konusu oldu.

Fotoğraf: Phuong DPRK Daily

Dünyadan kopuk ülke Kuzey Kore’nin lideri, zaman zaman ortadan kaybolmasıyla, nükleer silah konusunda başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerle karşı karşıya gelmesiyle halkı zorluk içindeyken lüks yaşamasıyla gündeme gelen bir isim.

Her ne kadar şeffaf bir tutum sergilemese de infaz ettirdiği isimler, saklamaya çalıştığı özel yaşamı dünya basınında gündem oluyor. Tabii, elde edilebilen bilgilerle sınırlı olarak. Bugünlerde merak edilen konu da sürekli yakın çevresinde görüntülenen bir kadın. Dünya basını, ”Kim bu kadın” diye soruyor.

Kadınlar üst düzey mevkilere getirilmiyor

Kadının kim olduğu gizemini korurken 1948’de kurulan ve üç kuşaktır ‘Kim Hanedanı’ tarafından yönetilen ülkede kadınlar üst düzey mevkilere getirilmiyor.

Merkezi ABD’deki NK News, etek-ceket giyen, gözlüklü, elinde siyah bir çanta taşıyan kadını ilk olarak şubat ayında fark etti ve ‘peşine düştü.’

Kuzey Kore’nin devlet medyası, geçen hafta açık hava konserde, parlamentodaki konuşması öncesinde dosyaları taşırken, nükleer silahtan vazgeçmeyeceğinin ilanı niteliğindeki yasayı çıkardığını açıklarken ve başka zamanlarda söz konusu kadını Kim Jong-un’un yanında, arkasında görüntüledi ve servis etti. Ancak adı, pozisyonu açıklanmadı.

30’lu veya 40’lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının Kuzey Kore liderinin akrabası olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

NK News haberinde şu ifadelere yer verildi: ”Elinde sürekli bir çanta var. Büyük olasılıkla Kuzey Kore liderinin telefonu, sigarası, ilaçları ve konuşma metinleri yer alıyor.”

Kim Jong Un’un, 1970’lerde doğan iki ablası olduğu biliniyor. Onlardan Kim Sol-song’un kapalı kapılar ardında İşçi Partisi’nde aktif rol aldığı belirtiliyor. Diğeri Kim Chun-song’la ilgili fazla bilgi yok. Kendinden dört yaş genç kız kardeşi Kim Yo-jong ülke siyasetinde en aktif rol alan kadın. Onu propaganda şefi olarak atayan Kuzey Kore liderinden sonraki ikinci isim.

Kim Jong-un bu yıl ilk kez kadın dışişleri bakanı atadı. Choe Son-hui (57) dışişleri bakanı oldu. 2018’de de karısı Ri Sol-ju’ya ‘saygıdeğer first lady’ unvanını vermişti.