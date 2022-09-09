Kuzey Kore’den yeni yasa: Ne zaman nükleerle saldırabileceğini belirledi

Kuzey Kore, kendisini koruma amacıyla önleyici nükleer saldırılar düzenlemesine olanak sağlayan yeni yasayı kabul etti.

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Reuters’ın Kuzey Kore devlet medyasından aktardığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yasanın, ülkesinin nükleer silah politikasını geri dönülemez bir yere taşıdığını ve nükleer silahlardan arınma müzakerelerini de engelleyeceğini söyledi.

Kuzey Kore’nin nükleer saldırıda bulunmasına yol açabilecek nedenler arasında ülkeye yönelik düzenlenmesi beklenen bir nükleer saldırı, ülkenin lideri, halkı veya varlığının tehlike altında olması ya da bir savaş sırasında avantaj sağlanması bulunuyor.

Gözlemciler, Kuzey Kore’nin 2017’den bu yana ilk kez nükleer testlere yeniden başlamak için hazırlandığını belirtiyorlardı.

2018’de ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve diğer dünya liderleriyle düzenlenen zirvelerde Kim Jong Un, nükleer silah geliştirme çalışmalarına son vermeye ikna edilememişti.