'Killing me softly' şarkısıyla tanınan Roberta Flack hayatını kaybetti

‘Killing Me Softly With His Song’ şarkısıyla tanınan R&B yıldızı Roberta Flack, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Roberta Flack / Instagram

Sanatçının temsilcisi haberi şöyle duyurdu:

“Muhteşem Roberta Flack’in 24 Şubat 2025 sabahı hayata veda etmesinden dolayı üzgünüz. Ailesinin yanında huzur içinde öldü. Roberta sınırları ve rekorları yıktı. Aynı zamanda gururlu bir eğitimciydi.“

Flack, 2022’de motor nöron hastalığına yakalandığını ve artık şarkı söyleyemediğini açıklamıştı.

Müzikle çevrili bir yaşam

Virginia’nın Arlington şehrinde büyüyen müzisyen, kariyerine klasik piyanist olarak başladı.

Henüz 15 yaşındayken Howard Üniversitesi’nden tam burs kazandı ve klasik eğitimi onu öğretmenliğe yöneltti. Fakat geceleri piyanoda opera sanatçılarına eşlik ediyor, molalarda jazz ve blues söylüyordu.

Sanatçı bir söyleşisinde o dönemi şöyle anlatmıştı:

“Klasik müzik okurken, özellikle gençliğimde, arkadaşlarımla birlikte çok fazla doo-ron-ron, shoo-doo-bee-doo, şeyler yapıyordum. Bu yüzden hayatım boyunca müzikle çevrili olacak kadar şanslıydım. Bir yandan Bach, Chopin ve Schumann, bir yandan da jazz ve blues.“

Flack’in kayıt kariyeriyse müzisyen Les McCann tarafından bir caz kulübünde şarkı söylerken keşfedilmesiyle başladı. McCann daha sonra onun sesi için “Bildiğim her duyguya dokundu, dokundu, tuzağa düşürdü ve tekmeledi” diye yazdı.

1971’de Ewan MacColl’un ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ adlı şarkısının kaydı, Clint Eastwood’un ‘Play Misty For Me’ filmindeki bir aşk sahnesinin müziği olarak kullanıldığında şarkı hite dönüştü. Flack böylece ilk hitini 30’lu yaşlarında yakaladı.

Kayıt daha sonra Grammy’de yılın şarkısı seçildi. Flack, ertesi yıl ‘Killing Me Softly With His Song‘la ödülü ikinci kez kazandı.

1974’te ‘Feel Like Makin Love’ ile listelerde yeniden zirveye yerleşen Flack, kayıt yapmaya ve hayır işlerine yoğunlaşmak için sahne çalışmalarına ara verdi.

1980’lerin çoğunu turnelerde geçirdi ve kariyeri boyunca Donny Hathaway ve Miles Davis gibi sanatçılarla çalıştı.

1991’de Maxi Priest’le birlikte seslendirdiği, aynı isimli albümdeki ’Set the Night to Music’ adlı düetle listelere döndü.

Lauryn Hill’in hip-hop grubu The Fugees’in Grammy ödüllü ‘Killing Me Softly’ coverını kaydetmesiyle, Flack’in en ünlü şarkısı yeni nesil müzikseverlerle tanıştı. Grup daha sonra bu şarkıyı Flack’le birlikte sahnede seslendirdi ve şarkı 1996’da dünya çapında yeniden listelerde zirveye yerleşti.

2012’de ‘Let It Be Roberta’ adında Beatles coverlarından oluşan bir albüm kaydetti.

Flack, felç geçirmesinden bir yıl sonra 2020’de Grammy’de yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü ve şu sözlerle ödülü kabul etti:

“Bu çok büyük ve büyük bir onur. Kariyerim boyunca müzik yoluyla hikayeler anlatmaya çalıştım. Bu ödül, meslektaşlarımın düşüncelerimi duyduğunun ve vermeye çalıştığım şeyi benimsediğinin bir kanıtıdır.“

ABD’li caz müzisyeni Stephen Novosel’le evlenen yıldız, zamanının çoğunu New York’taki Roberta Flack Müzik Okulu’nda geçirdi.

Hayatını müzikle birlikte eğitime ve yardımlaşmaya adamış Flack’i, rahip Jesse Jackson ‘toplumsal açıdan önemli ve politik açıdan korkusuz’ olarak tanımlamıştı.