Kilis’te, kadın doktoru yedi yıldır taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında yayın yasağı getirildi

Kilis Devlet Hastanesi’nde görevli kadın doktoru, yedi yıldır taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanığın davasında yayın yasağı getirildi.
Doktor H.D.’yle tutuksuz yargılanan C.C.K.’nın katılmadığı Kilis 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatıyla müşteki avukatı İslim Arğıllı Suvat hazır bulundu.
Doktor H.D.’nin avukatı Suvat, yargılamaya yayın yasağı konulmasını talep etti.
Suvat’ın talebini değerlendiren mahkeme, duruşma içeriğinin tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına karar verdi.
Covid-19 gerekçesiyle basın mensuplarının alınmadığı duruşma, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına hükmedilerek 11 Ocak’a ertelendi.
C.C.K. hakkında, H.D’yi yedi yıldır taciz ettiği iddiasıyla ‘kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek’, ‘tehdit’, ‘cinsel taciz’, ‘hakaret’, ‘şantaj’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından üç yıldan 20 yıl altı aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.