Kilis’te, kadın doktoru yedi yıldır taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında yayın yasağı getirildi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, aşı reddinin Türkiye’de toplumsal bağışıklık hedefi için tehdit haline geldiğini belirterek, “Özellikle milyonlarca çocuk ve gencimizin yüz yüze eğitimden geri kalmaması için özellikle öğretmenler ve okul çalışanları için zorunlu aşıyı tartışmalıyız ve geniş bir mutabakatla bu uygulamayı hayata geçirmeliyiz” dedi.