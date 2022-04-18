Kılıçdaroğlu’nun sığınmacı soruları CHP Genel Merkezi’nde: Neye hazırlanıyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılara ilişkin iktidara yönelttiği dört soru pankart haline getirilerek CHP Genel Merkezi’ne asıldı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla iktidara dört soru yöneltmişti. CHP lideri, “Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!” demişti.
Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelttiği sorular şöyleydi:
* Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
* Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
* Vatandaşlık yaparken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
* Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek, neden izin veriyorsunuz?
Kılıçdaroğlu’nun soruları bu sabah büyük bir pankart haline getirilerek CHP Genel Merkezi’ne asıldı.
CHP lideri 11 Nisan’da da sığınmacılara ilişkin şu tweet’i atmıştı: “Göç İdaresi’nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim.”