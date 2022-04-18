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Kılıçdaroğlu’nun sığınmacı soruları CHP Genel Merkezi’nde: Neye hazırlanıyorsunuz?


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılara ilişkin iktidara yönelttiği dört soru pankart haline getirilerek CHP Genel Merkezi’ne asıldı.

Fotoğraflar: CHP

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla iktidara dört soru yöneltmişti. CHP lideri, “Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!” demişti.


Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelttiği sorular şöyleydi:

* Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?

* Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?

* Vatandaşlık yaparken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

* Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek, neden izin veriyorsunuz?

Kılıçdaroğlu’nun soruları bu sabah büyük bir pankart haline getirilerek CHP Genel Merkezi’ne asıldı.

CHP lideri 11 Nisan’da da sığınmacılara ilişkin şu tweet’i atmıştı: “Göç İdaresi’nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim.”

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