Kılıçdaroğlu’nun ‘kalemini satan gazeteciler’ ifadesi Portakal’ı ‘meraklandırdı’

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kalemini satan ve onurlu davranmayan’ diye nitelediği gazetecilerin kim olduğunu sordu.

Fatih Portakal. (YouTube)

Kimi çevrelerin aday olmaması gerektiğini belirttiği Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı yüzde 48’lik bir oy alarak seçimi kaybetti.

Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesinden sonra aday olmadan önceki eleştirilerin de dozu arttı. Kimi eleştiriler hakarete varırken; Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında köşe yazılarında veya çeşitli programlarda sarf edilen sözlere şöyle yanıt verdi: “Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir.”

Portakal’dan soru

Kılıçdaroğlu’nun ‘kalemini satan gazeteciler’ ifadesini kimin için kullandığıysa net olarak bilinmiyor.

Gazeteci Portakal, Twitter’dan bu gazetecilerin kim olduğunu şöyle sordu:

*Kılıçdaroğlu ‘kalemini satan gazeteciler‘ iddiasında bulundu. Büyük olasılık konuşmayı kendi kaleme almadı. Birileri yazmış okudu. İddia yazanı değil, söyleyeni bağlar.

*İhtimaller sunlar: Ya kendisini eleştiren gazetecilere öfkesi ve kızgınlığı hat safhada “Siz öyle derseniz ben de böyle derim” kafasında. Yani öfkesini kontrol edemiyor. Boş bir cümle.

*Ya önüne konulan her şeyi sorgulamadan okuyor, yani itibarsızlaştırma propagandasının parçası oluyor, hatta belki de kendi yönlendiriyor. Kurnazca bir davranış.

*Ya da kalemini satanlar var. Satanları da biliyor. Cesaretli iseniz açıklarsınız. Ben duymak istiyorum.

AÇİKLAYIN… DUYALİM…



Kılıçdaroğlu “kalemini satan gazeteciler” iddiasında bulundu. Büyük olasılık konusmayi kendi kaleme almadı. Birileri yazmış okudu. İddia yazanı değil, söyleyeni bağlar. İhtimaller sunlar:

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Ya kendisini eleştiren gazetecilere ofkesi ve kızgınlığı hat… — fatih portakal (@fatihportakal) June 14, 2023

‘Pişkin’ demişti

Portakal, Sözcü TV’de ana haberi sunarken ”Kılıçdaroğlu’nu izlerken üzüldüm. Büyük bir pişkinlik içindeydi. Kusura bakarsa da baksın” demişti. Portakal ayrıca Kılıçdaroğlu’nun görevine devam etmemesi için ‘mücadele’ vereceğini de söylemişti.