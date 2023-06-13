Fatih Portakal, ‘pişkin’ sözleri nedeniyle sosyal medyada topa tutuldu

Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan ‘pişkin’ sözleri nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.
Portakal, Sözcü TV’de ana haberi sunarken ”Kılıçdaroğlu’nu izlerken üzüldüm. Büyük bir pişkinlik içindeydi. Kusura bakarsa da baksın” demişti. Portakal ayrıca Kılıçdaroğlu’nun görevine devam etmemesi için ‘mücadele’ vereceğini de söylemişti.
Portakal’a sosyal medyadan tepki yağdı.
Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, Portakal’ın sözlerinin gazetecilik sınırlarının dışına çıktığını belirtti.
Tele1 programcısı Zeynel Lüle’yse Portakal’a ”Erdoğan’a da bu üslupla konuşabilir misin” diye sordu.
Gazeteci Sedat Bozkurt’sa Portal’ın ‘mücadele’si için gazetecilik kurumlarının uygun olmadığını söyledi.
Diğer tepkilerden bazıları şöyle: