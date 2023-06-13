Fatih Portakal, ‘pişkin’ sözleri nedeniyle sosyal medyada topa tutuldu

Sevgili @fatihportakal bu nasıl bir üslup? Bir gazetecinin, bir siyasi parti genel başkanına 'pişkin' diye hitap etmesi hoş mu? Erdoğan'a da bu üslupla konuşabilir misin? Meramını daha farklı dile getirmek çok mu zor? Eleştirilecek bir söyleşiydi ama böyle hoş olmadı. https://t.co/UZDYZUCskQ