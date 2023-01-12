Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanından ‘Bayrağı kaldırdı’ iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, parti genel merkezinde Rudaw’a verdiği söyleşi sırasında Türk bayraklarının kaldırıldığı iddiasıyla ilgili konuştu.

Elçi, bayrağın kendisi gelmeden önce kaldırıldığını, bunu farketmediğini, ardından da Rudaw’a ulaşıp açıklama beklediklerini fakat yanıtsız kaldıklarını söyledi.

Nuşirevan Elçi, Rudaw’a konuştu. (Rudaw)

CHP’li Nuşirevan Elçi, Twitter’daki paylaşımında, Rudaw’ın kendisinden özür dilediğini fakat konuya açıklık getirmediğini belirtti.

Elçi’nin açıklaması şöyle:

*Mülakatın gerçekleştiği gün yoğun gündemimden dolayı hızlıca salona girip, bana gösterilen yerde oturarak mülakatı tamamlayıp, yetişmem gereken görüşmeler olduğu için salondan yine hızlıca ayrıldı.

*Ne röportaj öncesinde ne de sonrasında henüz yeni katıldığım partimin basın odasının düzenine ilişkin bir bilgim yoktur. Bu halde iddia olunan değişiklikten sorumlu tutulmam abesle iştigaldir. Tüm kamuoyu gibi ben de haberlerde okuyunca durumu öğrendim.

*Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşuyla görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir.

*Her şeyden öte ülkemizin bayrağı ile bir sorunum veya tahammülsüzlüğüm olsa, değil CHP, Türkiye’de herhangi bir partide zaten siyaset yapmazdım. CHP bu ülkenin kurucu partisidir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağına, milli değerlerine bağlı bir partidir. Ben katıldığım partinin ilkelerini ve değerlerini bilerek ve benimseyerek bu partiye katıldım.

*Bu konuda kamuoyunun hassasiyetini saygıyla karşılıyor, şahsımın ve partimin hedef haline getirildiği tartışmanın sonlanması için bu açıklamayı yapma gereği duyduğumu ifade ediyorum. Partim ve şahsımla ilgili akla gelmeyecek haberler yapan, paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı da kamuoyuna bildiriyorum.