Kılıçdaroğlu, Şırnak Barosu’nun eski başkanını başdanışman yaptı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2006-2021 yılları arasında Şırnak Barosu’nun başkanlığını yürütmüş Nuşirevan Elçi’yi başdanışman olarak atadı.
CHP bir süredir ‘Doğu Masası’ adı altında Doğu illerine yönelik çalışmalarını hızlandırmıştı. Çalışmaların sonucunda bölgeden CHP’ye katılımlar artıyordu.
Elçi de, ekim sonunda CHP’ye katılmıştı.
ANKA’nın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, Elçi’yi başdanışman olarak atadı.
Elçi, 1994’te Hür Kürtler platformunda yer aldı. 1996’da amcası eski Bayındırlık ve İskan bakanı Şerafettin Elçi’nin genel başkanı olduğu Demokratik Kitle Partisi’nde yer aldı. 2006’da KADEP’in kurucuları arasında yer aldı.
2004-2006 yıllarında Şırnak Barosu başkan yardımcılığı, 2006-2021 yılları arasında Şırnak Baro başkanlığı görevlerini yürüttü.