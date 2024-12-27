Kılıçdaroğlu'nun avukatından haciz açıklaması: Sekiz bin liralık faiz için hukuksuzca icra başlatıldı

Uluslararası Savunma Danışmanlığı (SADAT), CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtıkları davadaki alacakları nedeniyle haciz koydurduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun avukatıysa kararlaştırılan tazminatın ödendiğini, sekiz bin liralık faiz için ‘hukuksuzca’ icra başlatıldığını söyledi.

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Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanıyken SADAT’a ‘Paramiliter bir kuruluş’ dediği için hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açılmıştı.

Bugün, Uluslararası Savunma Danışmanlığı (SADAT), Kılıçdaroğlu’nun hesaplarına davalardaki alacakları nedeniyle haciz koydurduğunu paylaştı.

SADAT’ın açıklamasında “Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise ‘yerel mahkemenin verdiği 30 bin liralık tazminatın yatırıldığını’ ve 8 bin liralık faiz için kendilerine bildirim yapılmadan hukuksuzca icra işlemi başlatıldığını söyledi.

Çelik, “Bu işlemlerden ötürü ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulup ayrıca tazminat davaları açılacaktır” dedi.