Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hakaret ve iftira’ suçlamasıyla 500 bin liralık tazminat davası açtı.

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Kılıçdaroğlu’na açılan tazminat davasını Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.

Aydın’ın açıklaması şöyle:

* 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girşiminden hemen sonra Cumhurbaşkanımız, ‘siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle’ Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçmişti.

* Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin uslübün bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır.

* Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir.

* Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ne olmuştu?

CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı hakaret davasında 22 Kasım’da savunmasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasında 11 yıl sekiz aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyordu.

Duruşma Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kılıçdaroğlu, savunmasında şunları söylemişti:

* Tarih, bana gerçekleri söyleme görevi verdiği gibi size de bu gerçekleri kayıt altına alma fırsatı sunmuştur. Sanırım, açılan davaların ve mahkemeye çıkmamın nedeni; Erdoğan’a “Başçalan, Hırsız ve Başhırsız” demiş olmamdır. Öncelikle ispatlarla sabit olan bu gerçekleri dile getirdiğim için hiçbir pişmanlığımın olmadığını söylemek isterim.

* Ne mutlu ki bana, mahkeme karşısına, “Rüşvet suçundan” çıkmadım. Ne mutlu ki bana, “Yetim hakkı yiyen zimmet suçlusu bir hırsız” olarak karşınıza çıkmadım Ve yine ne mutlu ki bana Sayın Yargıç, karşınıza “Vatana ihanetten” de çıkmadım.

* Karşınıza sayın yargıç, “Hırsıza hırsız” dediğim için çıktım. Sizlerin ve aziz milletimin huzurunda ve tarih önünde tekrar söylüyorum; “Oğlum evdeki paraları sıfırladın mı” diyen adam hırsızdır.

* “Bir tek yüzüğüm var, zengin olursam bilin ki çalmışımdır” diyen adam zengin olmuşsa sayın yargıç, buradan tekrar söylüyorum başçalandır – hırsızdır.