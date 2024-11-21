Kılıçdaroğlu’ndan Tunç’a: Yüreğin yetiyorsa gel, efendine söyleyeceklerimi dinle

Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “Yüreğin yetiyorsa gel, efendine söyleyeceklerimi dinle” dedi.

Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Tunç, Kılıçdaroğlu’na yönelik şunları söyledi:

“Siyaset yapanlar geçmişteki kötü örnekleri kendilerine örnek olarak alırlar ve aynı siyasete devam ederlerse onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur. Dolayısıyla siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş ve kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır.”

Kılıçdaroğlu ise hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanacağı davayı hatırlatarak şu cevabı verdi:

“Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın.”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasında yarın (22 Kasım) hakim karşısına çıkacak.

Dava, Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Davada Kılıçdaroğlu’na 11 yıl sekiz aya kadar hapisle, siyasi yasak isteniyor.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini ‘Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası’ olarak açıklamıştı.