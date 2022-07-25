Kılıçdaroğlu’ndan ‘yolsuzluk ve kaçış planı’ çıkışlarını hatırlatan paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam için saat vererek “Burada buluşalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek için bu akşam saat 21:00’de TRT’nin konuğu olacak. Kılıçdaroğlu da bu yayınla aynı zamana denk düşen bir saat için “Burada buluşalım” dedi.

Bu akşam 22.00’de, burada buluşalım. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 25, 2022

Kılıçdaroğlu, daha önceki benzer çıkışlarında iktidarın yolsuzluk ve kaçış planlarına dair iddialarda bulunmuştu. Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını belirten Kılıçdaroğlu, bu kapsamda TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD’ye para transfer edildiğine ilişkin belgeler paylaşmıştı.

CHP lideri bugün de akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olarak aranan emekli albay Levent Göktaş’ın yeniden gündeme gelmesine, Şengül Hablemitoğlu’nun “Leş pazarlıklar dönüyor” mesajını alıntılayarak meydan okurcasına çıkışmıştı: “Mafyalar, yolsuzlar, beşli çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme!”