Kılıçdaroğlu’ndan ‘muhafazakar kadınların kazanımları’nı koruma sözü: Arındık

‘Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘muhafazakar kadınlar’a baskıcı her şeyden arındıklarını belirterek, “Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

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İktidar kanadından Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde muhafazakarların haklarının elinden alınacağına dair iddialar ortaya atılırken, Kılıçdaroğlu’ndan buna karşı teminat sözü geldi.

Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi’nin ‘cumhur ittifakı’na katılmak için ‘Kadına Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nu kalkmasını şart koşmasını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.”