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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zam tepkisi: İnsanlar yılı kapatırken ümüklerini sıktın

Yeni yılla birlikte gelen doğalgaz ve elektrik zammının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın dedi.

Twitter paylaşımında “Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete” diye yazan CHP lideri, şunları kaydetti: “Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın. Bu millete huzur olmadıkça, Saray’ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!”


Elektrik ve doğalgaza zam

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Özgür seneler

2022’de Kavala ve Demirtaş başta olmak üzere hukuksuz biçimde içerde tutulan herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz.

Kılıçdaroğlu: 2021’i kelepçeyle açtık, kilitle uğurluyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, ”Boğaziçi Üniversitesi’nin demir kapısına kelepçe vurulması ile ‘merhaba’ dediğimiz 2021 yılını, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına takılan asma kilit ile uğurluyoruz” dedi ancak umut vermeyi de ihmal etmedi: ”2022 ‘demokrasi zaferinin yılı’ olacak”.