Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zam tepkisi: İnsanlar yılı kapatırken ümüklerini sıktın

Yeni yılla birlikte gelen doğalgaz ve elektrik zammının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın“ dedi.

Twitter paylaşımında “Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete” diye yazan CHP lideri, şunları kaydetti: “Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın. Bu millete huzur olmadıkça, Saray’ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!”