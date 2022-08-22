Kılıçdaroğlu’ndan, Erdoğan’a ‘kariyer sınavı’ çıkışı: Aba altından sopa gösterdi

Öğretmenlere ‘kariyer sınavı’na girmemeleri konusunda çağrı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Meclis’e saygısızlık olarak değerlendiriyoruz” sözlerine yanıt verdi. Erdoğan’ın bu sözlerini ‘üstü kapalı tehdit‘ olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, öğretmenlere ‘boykot‘ çağrısını yineleyerek ilk adım olarak iktidara yakın sendikalar hakkında harekete geçmeyi önerdi.

Fotoğraf: Diken/AA-Twitter

Kılıçdaroğlu, 7 Ağustos’ta öğretmenlere seslenerek ‘saygısızlık’ olarak nitelendirdiği ‘kariyer sınavına’ girmemeleri konusunda çağrısı yapmıştı: “Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz.”

Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 7, 2022

Erdoğan, bugün kabine toplantısının ardından Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını hedef alarak, “Boykot çağrılarını milli iradenin tecelligahı olan Meclis’imize saygısızlık olarak görüyoruz” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yanıt verdi. Erdoğan’ın çıkışını öğretmenlere ‘üstü kapalı tehdit’ olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, korkmamalarını ve hükümete yakın sendikalara yönelik adımlar atmalarını istedi.

Kılıçdaroğlu’nun mesajları şöyle:

“Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin!

Haklarınızı almak mı istiyorsunuz, insanca yaşamak mı istiyorsunuz, mücadele etmeyi bileceksiniz. ‘Hadi oradan demeyi’ bileceksiniz. Bakın o zaman o tehditlerden nasıl dönüyorlar. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!

İlk atacağınız adım sendikalarınıza yönelik olsun. Bazı sendikalar bu rezaletin şakşakçısıdır. Oysa tüm güç sizin elinizdedir. En önce onları hizaya getirin.