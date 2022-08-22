Erdoğan’dan yine ‘gemi’ mesajı: Batarsa hepimiz boğulacağız

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, günümüzdeki enflasyonun 1994 ile 2001’deki krizlerden farklı olduğunu savunarak şunu söyledi: “Çünkü bugün yaşadığımız enflasyon bütçe ve işsizlik kaynaklı değil; küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketlerinin sonucudur. Yani maliyet odaklı enflasyondur.”
Erdoğan ‘gemi‘ mesajını da yeniden gündeme taşıdı: “Unutmayın; hepimiz de aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi, güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.
Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
*Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacak.
*Amacımız Putin ve Zelenski’yi Türkiye’de bir araya getirerek krizi kökten çözmektir.
*Bu vesileyle burada ciddi manada mağduriyetler de söz konusu. Bunun için de gerek devlet olarak ‘250 + aile, bunun yanında firma 250 TL’ desteğiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sağlamış oluyoruz.
* Cuma günü Malazgirt’te olacağız. Sayın Bahçeli’yle birlikte bu önemli programımızı inşallah gerçekleştireceğiz.
Enflasyon karşılaştırması
*Yüksek enflasyonu 1994 ve 2001 krizleriyle karşılaştırmak sadece bize değil, vatandaşlarımıza yapılmış haksızlık olur. Çünkü bugün yaşadığımız enflasyon bütçe ve işsizlik kaynaklı değil; küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketlerinin sonucudur. Yani maliyet odaklı enflasyondur.
*Dünyanın pekçok yerinde yapıldığı gibi finansal dalgalanmalar ve varlık hareketleri üzerinden soymayı alışkanlık haline getirenler bizi aynı yola sokmak için canhıraş bir gayret içindedirler.
Faiz mesajı
*Türkiye’nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil; yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.
*Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam kendi ülkelerine ve dolasıyla kendi ülkelerine ve kendi parasına güvenmeleridir.
*Unutmayın; hepimiz de aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi, güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.
Ayrıntılar geliyor…