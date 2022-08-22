Erdoğan’dan yine ‘gemi’ mesajı: Batarsa hepimiz boğulacağız

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, günümüzdeki enflasyonun 1994 ile 2001’deki krizlerden farklı olduğunu savunarak şunu söyledi: “Çünkü bugün yaşadığımız enflasyon bütçe ve işsizlik kaynaklı değil; küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketlerinin sonucudur. Yani maliyet odaklı enflasyondur.”

Erdoğan ‘gemi‘ mesajını da yeniden gündeme taşıdı: “Unutmayın; hepimiz de aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi, güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.”

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

*Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacak.

*Amacımız Putin ve Zelenski’yi Türkiye’de bir araya getirerek krizi kökten çözmektir.

*Bu vesileyle burada ciddi manada mağduriyetler de söz konusu. Bunun için de gerek devlet olarak ‘250 + aile, bunun yanında firma 250 TL’ desteğiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sağlamış oluyoruz.

* Cuma günü Malazgirt’te olacağız. Sayın Bahçeli’yle birlikte bu önemli programımızı inşallah gerçekleştireceğiz.

Enflasyon karşılaştırması

*Yüksek enflasyonu 1994 ve 2001 krizleriyle karşılaştırmak sadece bize değil, vatandaşlarımıza yapılmış haksızlık olur. Çünkü bugün yaşadığımız enflasyon bütçe ve işsizlik kaynaklı değil; küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketlerinin sonucudur. Yani maliyet odaklı enflasyondur.

*Dünyanın pekçok yerinde yapıldığı gibi finansal dalgalanmalar ve varlık hareketleri üzerinden soymayı alışkanlık haline getirenler bizi aynı yola sokmak için canhıraş bir gayret içindedirler.

Faiz mesajı

*Türkiye’nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil; yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.

*Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam kendi ülkelerine ve dolasıyla kendi ülkelerine ve kendi parasına güvenmeleridir.

*Unutmayın; hepimiz de aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi, güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden su alarak batarsa hepimiz boğulacağız.

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