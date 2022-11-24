Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 5 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik ‘sefil, namert, kifayetsiz’ ifadeleri nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

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Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir yer ayırıp saydırdıkça saydırmıştı. Erdoğan, ‘söyleyeceklerim biraz ağır olacak’ diyerek Kılıçdaroğlu hakkında ‘haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ demişti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, bu ifadeler nedeniyle Erdoğan hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Çelik şunları söyledi: ”Genel başkanımız Kılıçdaroğlu’nun, ‘Tazminat miktarları ilgilinin kişiliği, değerleri ve ederi dikkate alınarak belirlenmelidir. Erdoğan’ın kişiliği ve ederi için önceden biçtiğim 5 paralık değeri değiştirecek herhangi bir gelişme de görülmediğinden yine 5 kuruşluk dava aç ve bunu belirt!’ talimatı gereğince, tarafımızdan Erdoğan aleyhine 5 kuruş miktarlı tazminat davası açılmıştır!..