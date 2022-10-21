Kılıçdaroğlu’na özenip Halk Ekmek fabrikasına ‘baskına’ giden AKP il başkanı, içeri davet edilince uzaklaştı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası yakınlarında konuşarak “Fabrikayı açtınız ama bir tane bile ekmek üretmediniz” dedi. Bunun üzerine Kabaktepe’nin yanına gelen Halk Ekmek yetkilisi, kendisini fabrikayı ziyaret etmeye davet etti. Kabaktepe aracına binip uzaklaştı.

Fotoğraf: Canan Kaftancıoğlu

Kabaktepe, 23 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılan fabrikanın önünde basın açıklamasında bulundu.

AKP il başkanı, fabrikanın açılışından bu yana üç ay geçmesine rağmen fabrikada bir tane bile ekmeğin üretilmediğini iddia etti. Kabaktepe ayrıca, dünya markası haline gelmiş İBB şirketlerinin CHP döneminde servis dışı duruma geldiğini, CHP’den önce İstanbul’da dünyanın en büyük metrosu, en büyük yatırımları, kültür ve sanatın konuşulduğunu şimdiyse kapanan fabrikalar ve açılamayan hizmetlerin konuşulduğunu söyledi.

Kabaktepe’nin açıklamasına tepki gösteren Halk Ekmek yetkilisi, Kabaktepe’yi fabrikayı ziyaret etmeye davet etti. Yetkili, “Baskın yönteminden ziyade sizi davet ediyorum, gelin beraber tesisi gezelim” dedi. Kabaktepe’yse “Baskını sizin genel başkanınız bilir” diyerek Kılıçdaroğlu’nun devlet kurumlarını ziyaret etmesine göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası ve SADAT gibi kurumların kapısına giderek yanlış olduğunu düşündüğü şeyleri söylemek için ‘baskın’ düzenlemişti.

Kabaktepe’nin yakınında bulunan kişilerse, Halk Ekmek yetkilisine “Bana bak bana” diyerek müdahelelerde bulundu. Kabaktepe yakınındakilere durmaları için eliyle işaret yaptı. Kabaktepe aracına bindikten sonraysa yakınındaki kişiler, Halk Ekmek yetkilisinin gösterdiği fabrikayla ilgili bir görsele müdahale ederek “Fabrika çalışmıyor” dedi.

Sürecin bir kısmını Twitter hesabından aktaran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ysa, Kabaktepe’nin ziyaret davetini neden kabul etmediğiyle ilgili şu yorumda bulundu: “Çünkü içeri girip gezmiş olsaydı eğer halk için nasıl bir tesisin yapılmış olduğunu görecekti. İşlerine gelmediği için yalanlar üzerinden oluşturdukları algılara sığınmak zorundalar çünkü. Korkacak bir şeyi olanlar kapıları kapatır, CHP’de sonuna kadar açık!”