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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ziraat mühendislerine kadro sözü verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atama bekleyen ziraat mühendislerine kadro sözü verdi.

Fotoğraf: CHP

“İktidara geliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabındaki açıklaması şöyle:


“Atama bekleyen ziraat mühendislerine sözümdür. İktidara geliyoruz, çiftçimizle birlikte çalışacağınız kadroları hızla sağlayacağız. Saray düzeninin çökerttiği ülke tarımını hep birlikte ayağa kaldırmaya ve dünyayla rekabet etmeye hazırlanın.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 15 bin ziraat mühendisinin atanması için iktidara çağrıda bulunmuş ve “Eğer yapmazsanız zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz” demişti.

Akşener, ziraat mühendisleri için atama istedi: Çözemezseniz, biz 14 Mayıs’tan sonra çözeriz

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