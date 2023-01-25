Akşener, ziraat mühendisleri için atama istedi: Çözemezseniz, biz 14 Mayıs’tan sonra çözeriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 bin ziraat mühendisinin atanması için iktidara çağrıda bulundu: “Eğer yapmazsanız zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz.”

Meral Akşener.

Akşener, iktidarın atama bekleyen ziraat mühendislerini dikkate almadığını belirtti. Akşener’in Twitter hesabından konuya dair paylaşımı şöyle:

“Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil… Son kez uyarıyorum: 15 bin ziraat atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz.”