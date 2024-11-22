Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimi neden, kayyımlar sonuçtur

Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili “Tek adam rejimi neden, kayyımlar sonuçtur” dedi.

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Bugün (22 Kasım) Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alınarak yerlerine ‘kayyım’ atanmıştı.

Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül’ün yerineyse Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen getirilmişti.

Kılıçdaroğlu, ‘kayyım’ atamasıyla ilgili X hesabından şunları söyledi:

“Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşıyız! Tek adam rejimi neden, kayyumlar sonuçtur!

Tıpkı öncekiler gibi, bugün de Tunceli ve Ovacık Belediyeleri’ne atanan kayyumları tarihe gömeceğiz!

Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız.”