Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı er meydanına çağırdı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘tarafsızlığıyla dünyaya ün salmış TRT ekranlarından yüksek cesaretiyle gönüllere taht kurmuş bir kişiye’ seslendi.

Kılıçdaroğlu…

Kılıçdaroğlu, TRT’de propaganda konuşması yaptı.

Konuşma özetle şöyle:

*Sevgili halkım bugün çok değerli bir davet için karşınızdayım. 14 Mayıs geride kaldı. Millet seçimini yaptı ve ben Erdoğan’la sandıkta baş başa kaldım. Artık yalnızca o ve ben varız. Sakın yanlış düşünmeyin. O parti bu parti yok. Artık sandıkta birbirine taban tabana zıt, iki farklı anlayış var.

Şimdi tarafsızlığıyla dünyaya ün salmış TRT ekranlarından yüksek cesaretiyle gönüllere taht kurmuş bir kişiye sesleneceğim.

‘Çekinme, ikimiz de er meydanına çıkalım’

* Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT’den sesleniyorum. Gel, çekinme, ikimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun, sen ki kendine ‘reis’ dedirten sen ki bir dünya lideri, herhalde Bay Kemal’den çekinmezsin. Çık karşıma ve milletimiz onun derdini bileni de, o dertleri kimin çözebileceğini de, bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın kararını versin.

* Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki PKK’yla masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun, kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. 10 milyon düzensiz göçmeni bile isteye vatanımıza sokan kendisidir.

‘TRT istediği için değil, kanunen mecbur…’

*Yabancılara el altından konut karşılığı vatandaşlık satan kendisidir. Milletin öz evladını mülteciye çeviren, bırak ev araba almayı kira bile ödeyemeyecek duruma düşüren kendisidir.

*O biliyor da maalesef TRT de bu gerçekleri size göstermiyor. Bu konuşmayı TRT istediği için değil, kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar.

*Benim güzel halkım, görün, tanıyın. Bu vatanı ve bu milleti kimin sevdiğini bilin.

İlk konuşmada da eleştirmişti

Kılıçdaroğlu’nun TRT’de bir tonuşma daha yapma hakkı var. Bu konuşma 27 Mayıs Cumartesi günü 17.39-17.49 arasında yayınlanacak.

Kılıçdaroğlu, ilk tur öncesinde yaptığı konuşmada da TRT ekranından TRT’ye yüklenmişti:

“TRT her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikasıyla suç işliyor. Halkın vergileriyle ayakta kalmasına rağmen iktidarın propagandasını yapıyor. TRT gerçekleri halktan gizliyor.”

“TRT size faturalarını ödeyemediği için karanlığa mahkum edilen milyonlarca vatandaşımızı gösterdi mi? TRT hayatını kaybeden 41 maden işçisini haber yaptı mı? Yapmadı. Şanlıurfa’da iktidar partisi adayının kardeş ve akrabaları tarafından eşi ve iki evladı öldürülen adalet aramak için yıllardır nöbet tutan Emine Şenyaşar’a sarıldım. Emine hanımın bitmeyen göz yaşlarını TRT halkımıza gösterdi mi? Göstermedi.

“8 Şubat’ta Hatay Samandağ’daydım. “İçeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar. Termal kamerada ısı da var. Ama girecek ekipman yok” diye bize feryat eden gencimizi TRT’de gördünüz mü? Görmediniz. “Devlet nerede? AFAD nerede?” diyen vatandaşlarımızın görüntüleri yayınlandı mı? Yayınlanmadı.

“Sokakta uyuşturucu torbacıları tarafından ülkücü hareketin en değerli evlatlarından biri olan ve hunharca katledilen Sinan Ateş’in eşini gösterdi mi? Bebeklerini gösterdi mi? Ateş ailesinin hikayesini dinlediniz mi hiç TRT’de? Dinleyemediniz.”

“Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yatan şehir plancısı Tayfun Kahraman tutuklandı. Cezaevine girmeden önce kızına son sarılışını gördünüz mü? Göremediniz.”