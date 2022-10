Kılıçdaroğlu ‘Suriyeliler dosyası’nı açacak

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde Türkiye’de çokça tartışılan Suriyeli sığınmacılara değindiği bir video yayınlayacak.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarına devam ediyor. Son olarak CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamin türevi uyuşturuculara değindiği bir videoyla seçmenin karşısına çıktı.

Diken’in edindiği bilgilere göre CHP liderinin bir sonraki videolarından biriyse Suriyeli sığınmacılara ilişkin olacak. Partisinin sığınmacılara ilişkin atacağı adımları geçtiğimiz aylarda dört maddeyle özetleyen Kılıçdaroğlu, bu videoda söz konusu adımların ayrıntısını verecek.

Ayrıca Suriye iç savaşında AKP’nin ‘hatalarını’, sığınmacıların Türkiye’de yol açtığı ‘kırılmaları’ işleyecek. CHP’nin başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye’deki sığınmacılara dair alacağı tavrı, tablonun nasıl ‘çözüme kavuşturulacağı’ da yine videoda yer alması beklenen konular arasında.

Türkiye’de 20 Ekim 2022 itibariyle 3 milyon 622 bin 486 Suriyeli geçici koruma altında. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısal olarak en fazla olduğu 10 ilse İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Ankara.

Kılıçdaroğlu’nun daha önce açıkladığı dört madde şöyleydi:

Suriye’yle masaya oturulacak

* Öncelikle tüm komşularımızla barışacağız. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kurma hedefiyle başlatacağımız barışçıl diplomasinin ilk adımlarından biri olarak Suriye yönetimiyle masaya oturacağız. Karşılıklı olarak büyükelçiliklerimizi açacak; kendileriyle en üst düzeyde diyalog kuracağız. Tüm sorunlarımızı, düşmanca değil, barışçıl bir dil konuşarak masaya yatıracağız.

Kentler yeniden inşa edilecek

* Oluşacak barış iklimiyle birlikte Suriye’nin yeniden inşasına sıra gelecek. Başta Avrupa Birliği fonları olmak üzere sağlanacak kaynaklarla, savaşta ağır hasar almış tüm yerleşim birimlerinin alt ve üst yapılarını yenileyeceğiz. Okulları, hastaneleri, kreşleri, konutları, ibadethaneleri, çarşıları, sosyal donatı alanlarıyla birlikte yaşanabilir kentler oluşturacağız. Bunu AB fonlarıyla bizim müteahhitler yapacak. Bu süreç Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü de kolaylaştıracak. “Döndüğümde nerede ve nasıl yaşayacağım?” Endişesi Suriyelilerin aklından ve yüreğinden silinecek.

Dönenlerin can güvenliği sağlanacak

* Suriyeli kardeşlerimiz, ülkelerine döndükleri an itibariyle can ve mal güvenliğine de kavuşmuş olacaklar. Suriye hükümeti, geri dönenlerin can ve mal güvenliklerinin güvencesini verecek; gerekirse Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin öncülüğünde bir denetleme, gözlem mekanizması tesis edilecek; Suriye’yle bunun sözleşmesi de imzalanacak.

Suriye’ye yatırıma destek verilecek

* Savaş öncesinde olduğu gibi, Türk iş insanlarının Suriye’ye yönelik her türden yatırımları desteklenecek. Geri dönen Suriyelilerin, yatırımları da ulusal ve uluslararası yatırım fonlarıyla güvence altına alınacak. Öte yandan geri dönen Suriyelilerin, ülkelerindeki istihdamına yönelik olarak da özel çalışmalar yürütülecek.

Özetle tek bir Suriyeliyi dahi ateşe atmayacağız; ‘davullarla, zurnalarla’ ülkelerine geri dönecekler. Kendi vatanlarında insani koşullarda; özgürce ve refah içinde yeni bir gelecek kurmaları için gerekli tüm desteği vereceğiz. Bu sayede kendi ülkemizle birlikte Suriye’nin ve Orta Doğu’nun da huzurunu yeniden tesis edeceğiz.