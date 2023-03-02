Kılıçdaroğlu, SOL Parti ve TİP’le temasta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi’yle görüşecek.

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Kılıçdaroğlu, saat 13:30’da SOL Parti Genel Merkezi’nde SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen’le görüşecek. Saat 14:30’da da TBMM’de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’la bir araya gelecek.

SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi’yle ‘Sosyalist güç birliği’nde bulunuyor. TİP‘se ’emek ve özgürlük ittifakı’nda.

CHP liderinin altılı masa gündemi

Altılı masanın bugünkü toplantısının ardından altı liderin imzasıyla yayımlanan açıklamada ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtilmişti.

‘Kazanacak aday’ söylemini son güne kadar sürdüren İYİ Parti’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık diğer dört parti CHP liderinin adaylığına yakın duruyor.

Ortak bir adayın açıklanmadığı toplantı sonrası CHP’liler memnun, İYİ Partililerde hava farklı.

Öyle ki toplantıdan sonra konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi.