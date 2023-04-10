Kılıçdaroğlu polislere seslendi: Tüm sorunlarınızı biliyorum, hepsini çözeceğim

Polislere seslenen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tüm sorunlarınızı biliyorum. #SanaSöz hepsini çözeceğim” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Polis Haftası nedeniyle Twitter’dan yayınladığı mesajda şunları dedi: “Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. #SanaSöz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”