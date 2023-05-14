Kılıçdaroğlu’ndan tek kelimelik açıklama: Öndeyiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, tek kelimelik açıklamasında “Öndeyiz” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, mesajını Twitter’dan verdi.

Öndeyiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

İstanbul ve Ankara büyükşehir başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ortak açıklamasında AA’nın manipülasyon yaptığı belirtilmişti. Açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışta önde olduğu söylenmişti.

20.00 itibariyle CHP verileri (Açılan sandık yaklaşık yüzde 33):

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,1

Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,51

Sinan Oğan: Yüzde 5,32

Muharrem İnce: Yüzde 0,46