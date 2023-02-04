Kılıçdaroğlu, olası adaylığını protesto eden gençle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası cumhurbaşkanlığı adaylığını, katıldığı gençlik programında protesto ettiği için engellenen gençle bir araya geldi.

Fotoğraf: CHP

CHP’nin Gençlik Kolları, İstanbul Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde ‘Geleceği Kur’ adıyla gençlik festivali düzenledi.

Medyascope’ta yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, etkinlikte konuşurken bir genç Kılıçdaroğlu’na “Aday olma” diye bağırdı. Çevredekiler, gence müdahale etti.

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

Gazeteci Özlem Gürses, Ömer Faruk Berber adlı lise öğrencisinin CHP’nin Yalova’dan gelen aracıyla evine dönerken arandığını ve Kılıçdaroğlu’yla görüştürüldüğünü bildirdi.

Berber, Kılıçdaroğlu’yla görüşmesinde de fikrini dile getirdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun da herkesin düşüncelerine saygı duyulması gerektiğini belirttiği ve protesto eyleminin engellenmesinin, desteklemediği bir hareket olduğunu aktardığını anlattı.

bu akşam CHP İstanbul Gençlik Buluşmasında ‘aday olma Kılıçdaroğlu’ diye bağıran genç @kilicdarogluk ile bir araya geldi… az önce Genel Başkanının kaldığı otelde buluştular… #adayolmaKılıçdaroğlu — Özlem Gürses (@OzlemGurses) February 4, 2023

CHP fotoğraf servisi de görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaştı.